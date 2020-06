Calciomercato Palermo, Sagramola e Castagnini hanno una strategia: ecco i nomi sul taccuino rosanero

Incassata la prima promozione, il Palermo pensa già alla prossima stagione.

La dirigenza rosanero ormai da qualche settimana è al lavoro per rinforzare l’organico in vista del prossimo campionato di Serie C, torneo ben più complicato e competitivo rispetto a quello che si è appena concluso. Il club di Viale del Fante partirà da alcune certezze: il caso del portiere Alberto Pelagotti; i difensori Masimiliano Doda, Edoardo Lancini, Andrea Accardi e Roberto Crivello; i centrocampisti Malaury Martin e Alessandro Martinelli e gli attaccanti Mario Alberto Santana e Roberto Floriano.

Il duo Sagramola-Castagnini, dunque, avrà l’arduo compito di trovare innesti che possano far fare il salto di qualità alla squadra e allestire una rosa di livello per cercare di puntare alla promozione in cadetteria fin da subito, come richiesto dalla proprietà. Come nelle estati in cui gli osservatori seguono tutte le partite di Mondiali o Europei, il direttore sportivo e l’amministratore del Palermo – racconta l’odierna edizione de ‘La Repubblica’ – seguiranno i playoff di Serie C, ma anche i campionati di Serie B e Serie A.

“[…] Una rete di informatori avrà il compito di monitorare i possibili obiettivi, già più o meno individuati, e magari segnalare le occasioni di mercato che potrebbero arrivare da chi solitamente è meno impiegato, ma che con le rotazioni forzate per le partite ogni tre giorni avrà la possibilità di mettersi in mostra. E sarà anche un’occasione per tenere d’occhio Fabio Caserta, candidato principale alla panchina rosanero tuttora impegnato con la Juve Stabia nel campionato di serie B. Il tecnico, alla ripresa del campionato sabato scorso, si è dovuto arrendere al Pescara, ma ha schierato per tutti e novanta minuti l’attaccante Francesco Forte, anche lui fra i candidati a rinforzare l’attacco rosanero. Lo schema operativo che seguiranno Sagramola e Castagnini sarà più o meno lo stesso della scorsa stagione quando, a campionato in corso, i due dirigenti confrontavano le rispettive idee dopo che il ds coordinava il monitoraggio di tantissime partite. Castagnini, in particolare, guardava in dvd tre partite a settimana, ma adesso sarà costretto agli straordinari. Sicuramente avrà già visto la partita del Trapani in cui l’esterno sinistro Andrea Colpani, fra gli obiettivi per la fascia, ha giocato quasi un’ora da titolare contro il Frosinone nel pareggio a reti bianche del Provinciale. Il giocatore, in prestito ai granata ma di proprietà dell’Atalanta, entrerà fra i discorsi con i nerazzurri già avviati per riscattare Erdis Kraja […] “, scrive il noto quotidiano.