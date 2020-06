Calciomercato Palermo, operazione under: in cinque torneranno in rosanero

Intese definite con i club

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre così, facendo il punto sulle mosse di mercato che il Palermo sta mettendo a segno in vista della prossima stagione di Serie C. In virtù dello slittamento dei calendari il tempo a disposizione della società è ancora tanto, ma è indispensabile trattare adesso eventuali conferme. È per questo che il club rosanero sta trattando dei nuovi accordi con cinque degli under che lo scorso anno si trovavano in prestito alla corte di Rosario Pergolizzi in Serie D.

Il duo Castagnini-Sagramola, secondo quanto riporta il noto quotidiano, avrebbe già trovato l’accordo con Fallani, Peretti, Kraja, Langella e Silipo e, dunque, con le società di appartenenza, rispettivamente Spal, Verona, Atalanta, Pisa e Roma, nonché con gli agenti dei giocatori. A questi va aggiunto Doda, in quanto anch’egli ha già un accordo. La formula è quella di un “acquisto del cartellino a titolo definitivo senza un immediato esborso economico, ma con un diritto di recompra a favore della società di provenienza del giocatore da poter esercitare entro un anno”. Nel caso in cui il club che attualmente detiene il cartellino del calciatore decidesse di non avvalersene, potrà godere di una percentuale sulla futura rivendita. Una formula gradita ad entrambe le parti. Da un lato, infatti, le società di provenienza non dovranno farsi carico dell’intero stipendio del giocatore. Dall’altro il Palermo potrà beneficiare ai contributi di valorizzazione dei giovani previsti in Serie C. Per loro manca soltanto la firma: una pura formalità per cui si dovrà attendere l’iscrizione al prossimo campionato.

La società, tuttavia, sta ancora trattando con altri due under. All’appello mancano infatti Felici e Lucca. Per l’attaccante di proprietà del Lecce, che ha brillato in Serie D guadagnandosi un posto da titolare inamovibile, bisognerà attendere ancora qualche settimana. Si aspetta il termine della Serie A e, dunque, la messa a punto delle volontà della società pugliese in virtù del campionato in cui giocheranno la prossima stagione. Decisive saranno anche le sorti del tecnico Fabio Liverani. Lucca, invece, è rimasto svincolato a seguito della fine del contratto col Torino, ma la trattativa sta ugualmente andando per le lunghe. L’agente infatti intende perseguire la migliore situazione economica possibile per il suo assistito. Le due parti stanno cercando l’accordo, ma sembra che l’intesa possa essere trovata al più presto.

