Calciomercato Palermo, obiettivo Fabio Foglia: trattativa in dirittura d’arrivo con l’Arezzo, c’è l’intesa con il calciatore. I dettagli

Il Palermo in cerca di rinforzi a centrocampo.

Con l’inizio del prossimo campionato di Serie C ormai alle porte, il club rosanero, lavora incessantemente sul mercato per assicurarsi nuovi rinforzi in grado di completare l’organico a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia. Diversi i profili al vaglio duo dirigenziale Sagramola-Castagnini, consci dell’impellenza di completare la rosa per mettere la squadra nelle condizioni di legittimare ambizioni di vertice. Il centrocampo, più nello specifico, il reparto da puntellare con maggiore urgenza, vista – l’ormai certa – indisponibilità di Alessandro Martinelli.

In attesa dell’arrivo in Sicilia di Broh – che salvo inattesi colpi di scena dovrebbe approdare a breve a titolo definitivo – il club di viale del Fante starebbe puntando con insistenza il centrocampista, classe 89′ dell’Arezzo, Fabio Foglia. Secondo indiscrezioni raccolte da “Tuttomercatoweb”, sarebbe già stata raggiunta un’intesa biennale tra le parti e rimarrebbero da limare solo gli ultimi dettagli tra i due club.