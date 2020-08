Calciomercato Palermo, nuove frecce per Boscaglia: si attende l’ok dell’Inter per Corrado, Fode Doumbouya arriva in ritiro…

Ritiro e Calciomercato. La preparazione estiva in vista del prossimo campionato si interseca con la sessione estiva della campagna trasferimenti.

Il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini lavora alacremente al fine di completare l’organico a disposizione del nuovo tecnico rosanero, Roberto Boscaglia. Il Palermo non ha alcuna intenzione di nascondersi, il club di Viale del Fante punta senza indugi a conquistare la seconda promozione consecutiva, sancendo così il suo pronto ritorno nel calcio che conta. L’intelaiatura della rosa attuale è già di discreto livello ma per legittimare le dichiarate ambizioni di vertice serve innestare ancora almeno un poker di tasselli importanti in alcune zone specifiche del rettangolo verde.

Calciomercato Palermo, Broh vicino alla firma: il centrocampista del Sassuolo sarà rosanero. I dettagli

Il binario mancino è certamente la corsia che necessita di ulteriori interpreti, in virtù della presenza in organico del solo Roberto Crivello come naturale esterno di ruolo sulla fascia in questione, con Accardi e il nuovo acquisto Marconi adattabili all’occorrenza. Il profilo di Niccolo Corradò, giovane stantuffo scuola Inter, sembra essere ormai quello designato dalla dirigenza rosanero per implementare la batteria degli esterni a disposizione di Boscaglia. L’entourage del calciatore e la dirigenza nerazzurra starebbero riflettendo e valutando al contempo alcune proposte giunte da club di Serie B per il talentuoso stantuffo della cantera dell’Inter. Tuttavia il Palermo pare essere ancora in pole per aggiudicarsi le prestazioni del ragazzo.

Anche per quanto concerne il reparto offensivo, il club rosanero sta sondando varie opzioni in materia di attaccanti esterni. Si è aggregato quest’oggi alla comitiva rosanero nel ritiro in corso di svolgimento a Petralia Sottana il jolly offensivo guineano, classe 2001,in possesso di passaporto italiano Fode Mamoudou Doumbouya, attualmente svincolato, ex primavera del Brescia.

FOTO Ritiro Palermo, arriva Fode Doumbouya: l’attaccante classe 2001 a cena coi rosanero