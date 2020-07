Calciomercato Palermo, Lucca pronto a restare: ora è caccia al bomber. Tutti i nomi sul taccuino rosanero

Il Palermo cerca il suo bomber.

“Il piano di rientro degli under complica il mercato del club rosanero, a causa della lista di 22 calciatori prevista per il prossimo campionato di Serie C, ma la dirigenza continua a lavorare per cercare rinforzi, specialmente nel reparto avanzato” questo è quanto si legge sul Giornale di Sicilia di oggi, che fa il punto su quella che dovrebbe essere la squadra per il prossimo campionato di Serie C.

Intanto il centravanti, classe 2000, Lorenzo Lucca sembrerebbe essere pronto a firmare un contratto di quattro anni per rimanere in Sicilia, dopo essere approdato in rosanero lo scorso gennaio. Ma oltre a lui, il club cerca una prima punta con esperienza nella categoria. “L’ultimo ad essere stato accostato ai rosa è Vano del Carpi, compagno di reparto di un altro giocatore sondato dai rosa, ovvero Biasci”, scrive il noto quotidiano.

Calciomercato Palermo, Lucca sposa la causa rosanero: l’attaccante firmerà un contratto quadriennale. I dettagli

Due affari parecchio complicati. L’intenzione degli emiliani, infatti, è quella di monetizzare e per tutti e due hanno già ricevuto proposte da club di categoria superiore. Per questa ragione il Palermo non ha smesso di cercare, considerato che “la scadenza per presentare le domande di iscrizione è fissata per mercoledì e se qualcuno dovesse alzare bandiera bianca, per i rosa potrebbero aprirsi opportunità di mercato a parametro zero”. Resta in lizza il centravanti della Reggina, Simone Corazza, in uscita dal club calabrese sempre per questioni di liste. Tuttavia, con il giocatore non vi è ancora stato un incontro, come ammesso dal suo agente, che ha invece affermato che il Modena finora è stata l’unica società ad essersi fatta avanti per l’attaccante.

Dunque il Palermo, con ogni probabilità, inizierà la preparazione ad agosto con una squadra ancora piena di incognite. Oltre ai dieci confermati della passata stagione – di cui nove in lista e Silipo fuori in quanto classe 2001 -, non si potranno aggiungere più di altri tredici elementi; cinque dei quali potrebbero tornare in Sicilia dopo aver trascorso la passata stagione in prestito: Fallani, Peretti, Kraja, Felici e Langella, anche se quest’ultimo potrebbe andare in ritiro col Pisa, Lucca rientrerà da svincolato, e di posti liberi, ne resterebbero sette.