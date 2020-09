Calciomercato Palermo, l’addio di Somma al Deportivo La Coruña: la proposta di rinnovo e la ricostruzione di AS

Il Palermo è piombato su Michele Somma per rinforzare il proprio reparto difensivo.

Il difensore centrale classe ’95 è uno degli obiettivi per il reparto arretrato dei rosanero che stanno spingendo per definire e portare a termine una trattativa ormai in dirittura d’arrivo. L’indizio che ha confermato l’ormai probabile approdo al Palermo del calciatore è arrivato via social, infatti il ragazzo ha salutato i suoi vecchi tifosi ed i suoi ormai ex compagni del Deportivo La Coruna. A sottolineare la notizia c’è anche un articolo dedicatogli dal noto quotidiano spagnolo AS che ha ricostruito giornalisticamente le dinamiche del divorzio professionale consumatosi tra l’ex Brescia ed il club galiziano. Cresciuto nei floridi settori giovanili di Juventus e Roma, Somma, dopo le esperienze maturate a Brescia ed Empoli, il ragazzo si è trasferito proprio al Depor dove ha disputato 24 partite in due stagioni e segnato due reti. Il club spagnolo gli aveva addirittura proposto un prolungamento del proprio contratto, di seguito un estratto del pezzo in questione pubblicato sull’edizione online del noto quotidiano sportivo spagnolo AS.

“…È accaduto tutto all’inizio di questa settimana. Somma si era ripreso durante l’estate ad Abegondo e aveva iniziato la pre-season agli ordini di mister Fernando Vázquez dopo aver rinnovato il contratto. Nonostante si fosse gravemente infortunato a febbraio, il club di La Coruña gli ha offerto di prolungare il suo contratto e le parti avevano gettato le basi per il raggiungimento di un accordo a cui entrambi hanno dato il via libera…”.