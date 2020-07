Calciomercato Palermo, idee Di Piazza e Sarao: sondaggi per l’ex Catania e l’attaccante della Reggina. Situazioni e dettagli

Il Palermo inizia a muoversi sul mercato per costruire una rosa competitiva in vista della prossima partecipazione al campionato di Serie C . In attesa di definire le posizioni ed il futuro di alcuni calciatori che hanno già indossato la maglia rosanero nella scorsa stagione, il duo Sagramola-Castagnini sta già lavorando sul possibile ingaggio di diversi profili che possano potenziare l’organico di una squadra destinata a recitare un ruolo di primo piano e competere per un ulteriore salto di categoria.

Tra le tante candidature emerse negli ultimi giorni, spiccano quelle di Matteo Di Piazza e Manuel Sarao come potenziali futuri innesti del reparto offensivo .

Il bomber di proprietà del Catanzaro, siciliano di Partinico, potrebbe costituire un rinforzo di spessore in grado di elevare cifra tecnica e tasso di esperienza dell’attacco rosanero. Punta centrale e profilo di acclarato rendimento nella terza divisione italiana, è attualmente impegnato nei play-off con il club calabrese, compagine in piena lotta per la promozione in serie cadetta. Inoltre, il classe 1988 ha già militato in diversi club di categoria tra i quali Catania, Lecce e Foggia.

Manuel Sarao, attaccante nativo di Milano, da gennaio 2020 veste la maglia della Reggina neo promossa in Serie B, e vanta un background fitto e variegato in una carriera in cui ha militato, tra le altre, in club come Cesena, Francavilla e Catanzaro.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, dunque, la dirigenza rosanero avrebbe sondato il terreno a livello inrterlocutorio per entrambi i calciatori. Un classico sondaggio embrionale, in attesa, comunque, di decidere chi siederà sulla panchina del club di Viale del Fante nella prossima stagione. Ad agosto, infatti, sarà già tempo di ritiro estivo, Petralia Sottana ospiterà la compagine siciliana per il secondo anno consecutivo e l’obiettivo della dirigenza siciliana è quello di avviare la preparazione con un organico possibilmente già al completo, o quasi. L’unica certezza al momento è che i due profili in questione rientrano in un roster di possibili opzioni per il Palermo del futuro attentamente vagliate dal direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, di concerto con l’amministratore delegato, Rinaldo Sagramola. Per blasone, prestigio ed ambizioni la piazza rosanero sarebbe certamente una meta gradita all’entourage dei due attaccanti oltre che ovviamente ai giocatori stessi.

Una volta ultimati i play-off e completata la stagione in corso, il quadro relativo al futuro Matteo Di Piazza sarà certamente più chiaro.