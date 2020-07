Calciomercato Palermo, il piano C: fari puntati sull’attacco. Per la corsia mancina piace Beruatto

“Non sarà un Palermo per vecchi“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia facendo il punto delle mosse di mercato del club rosanero. La dirigenza del club di viale del Fante ha in mente diversi profili per rinforzare l’organico in vista della Serie C, campionato ben più impegnativo rispetto a quello della stagione appena trascorsa. La società rosanero, in attesa di rivelare il nome del nuovo tecnico, sta già sondando diversi calciatori.

La necessità è quella di inserire nuovi innesti praticamente in tutti i reparti. Nel mirino del Palermo c’è il terzino sinistro classe ’98 Pietro Beruatto, attualmente in forza alla Juventus U23, che in questa stagione è stato a disposizione di Fabio Pecchia, tecnico che è attualmente in cima alla lista delle preferenze del club rosanero come allenatore per la prossima stagione.

Oltre a Pecchia, però, nel taccuino del duo Sagramola-Castagnini c’è anche Fabio Caserta, attuale allenatore della Juve Stabia che conosce bene uno dei calciatori che il Palermo sta seguendo da vicino, ovvero Daniele Paponi. I due non si sono lasciati benissimo ma i rapporti potrebbero ricucirsi qualora dovessero approdare in rosanero.

“In seconda battuta, altri attaccanti di esperienza nella categoria: Simeri del Bari, Forte della Juve Stabia, Di Piazza del Catanzaro, Gliozzi del Sassuolo (reduce da un prestito al Monza), Sarao della Reggina e Costantino della Triestina (in prestito al Bari). Complicata la pista che porta a Coda, svincolatosi dal Benevento, ma con altre offerte da club di categoria superiore. In mediana, infine, il Palermo resta vigile su Biondi del Catania“, conclude il quotidiano.