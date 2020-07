Calciomercato Palermo, il futuro di Lorenzo Lucca: prove d’intesa tra il club e l’entourage del ragazzo. Dettagli e nodi da sciogliere

Un colpo di fulmine.

Un’alchimia, empatica e calcistica, virtuosa ed istantanea. Lorenzo Lucca, talentuoso ed imponente terminale offensivo classe 2000, ed il nuovo Palermo di Hera Hora sono stati protagonisti di un idillio professionale breve ma già molto intenso. Giunto nel capoluogo siciliano nella scorsa sessione invernale di mercato, l’ex primavera del Torino si è progressivamente ritagliato il suo spazio in seno alla corazzata guidata da Rosario Pergolizzi che ha dominato il girone di pertinenza nel campionato di Serie D. Un solo gol realizzato, il sigillo del raddoppio nel match interno dei rosanero contro il Biancavilla, ma un background tecnico e fisico di rilievo, unitamente ad inesplorati margini di miglioramento, sciorinati nel corso delle porzioni di gara fin qui disputate con la maglia rosanero. Abilità nel gioco aereo, una naturale propensione a coprire la sfera e gestirla con sapienza per far salire la squadra, precisione e raziocinio nello scarico ed in sede di sponda, rapidità e risolutezza nel cercare la porta avversaria a dispetto di una mole significativa. Fiuto del gol e buoni fondamentali in termini di tecnica individuale, tratto caratterizzante tutt’altro che scontato per chi incarna morfologicamente le caratteristiche del classico riferimento boa nel cuore del reparto offensivo. Vorace nell’attaccare la profondità, prima punta fisica ma al contempo dinamica, Lucca ha impressionato per personalità, intensità e malizia in sede di postura e gestione del body-check con i difensori avversari nelle palle contese.

Nella logica del binomio dirigenziale rosanero composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini c’è il desiderio di patrimonializzare per quanto possibile i migliori profili under transitati dal “Barbera” nella stagione calcistica conclusasi anzitempo per l’emergenza Covid-19. Tra questi vi è ovviamente anche l’ex Vicenza, le cui doti sotto il profilo tecnico e mentale sono particolarmente apprezzate dall’attuale direttore sportivo rosanero. Allo stato attuale, scaduto il precedente contratto che legava il ragazzo al Palermo lo scorso 30 giugno, Lorenzo Lucca ha di fatto acquisito lo status di svincolato. Ragion per cui il suo cartellino è fisiologicamente divenuto oggetto di attenzione da parte di vari club anche in categoria superiore. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, sussiste una reciproca volontà di base da parte della dirigenza siciliana e dell’entourage del ragazzo di trovare un punto di convergenza al fine di proseguire con reciproca soddisfazione il matrimonio professionale. Volontà serenamente emersa nel corso di alcuni incontri interlocutori già avvenuti tra le parti. Al momento, si lavorerebbe ad una bozza di contratto quadriennale con ingaggio a scaglioni progressivi, legati alla categoria di pertinenza, con un ingaggio da riconoscere partendo da una base fissa da integrare tramite una serie di bonus subordinati al perseguimento di obiettivi collettivi ed individuali (presenze e gol realizzati). La forbice tra domanda e offerta è piuttosto consistente, ma la forte volontà su entrambi i fronti di proseguire congiuntamente il percorso potrebbe costituire un valore aggiunto decisivo al fine di ridurre le distanze e trovare un accordo. Il criterio economico non sarà di certo quello preponderante nella scelta finale del calciatore, ragazzo semplice, determinato e pragmatico, desideroso di cimentarsi in una realtà ambiziosa che possa forgiarne le qualità ed ottimizzare il suo processo di crescita in termini trasversali. L’aspetto tecnico, il ruolo e la funzione del giovane attaccante nel credo tattico e calcistico del prossimo allenatore del Palermo, saranno certamente elementi dirimenti nella valutazione complessiva dell’entourage del classe 2000. Acquisire inconfutabili certezze in merito al nome del futuro tecnico rosanero preluderebbe ad una schiarita determinante in un senso o nell’altro (Fabio Caserta resta in pole salvo sorprese). Il ragazzo scalpita, freme ed è desideroso di tuffarsi con entusiasmo e dedizione nella nuova stagione. Il desiderio del giovane attaccante è tendenzialmente quello di restare a Palermo, collocazione ideale e assolutamente gradita sul piano societario, calcistico e ambientale. In attesa del suo futuro. Lucca morde il freno e si starebbe già muovendo per partecipare ad un pre-ritiro personalizzato a San Lucido, centro in provincia di Cosenza, con uno staff qualificato guidato da un professionista di livello di fiducia nel suo entourage. Occasione propizia per lavorare su fondo, forza, postura, elasticità e velocità, facendosi trovare pronto all’inizio della preparazione vera e propria con la sua prossima squadra. Genoa e Frosinone monitorano con particolare attenzione l’evoluzione del futuro della vicenda, pronte ad inserirsi, qualora le contingenze lo consentissero, per acquisire il cartellino del ragazzo.

Il Palermo e Lorenzo Lucca: un matrimonio professionale destinato a proseguire? Filtra cauto ottimismo tra le parti ma c’è ancora molto da lavorare per gettare solide basi di un futuro insieme….