Calciomercato Palermo, il futuro di Fallani: rosanero intenzionati a trattare con la Spal. Pelagotti: “Ci vediamo in ritiro”

“Grande Matti la tua crescita è stata davvero incredibile. Continua così, senza mai mollare, che tra qualche anno mi rubi il posto. Tra qualche anno eh… Ci vediamo in ritiro“.

Questo il messaggio di Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, al giovane Mattia Fallani che nel corso della stagione appena trascorsa è stato il suo secondo. Il giovane classe 2001 è cresciuto giorno dopo giorno dimostrando di avere un ottimo potenziale. L’estremo difensore è però di proprietà della Spal e dal 1° luglio sarà nuovamente a disposizione del club estense.

“E’ stato un anno fantastico – ha scritto sui social Fallani – la maglia del Palermo pesa, ti segna, ti cambia. Come la sua storia. Unica. Ho vissuto momenti indimenticabili che non dimenticherò mai. Un grazie speciale ai miei compagni e a tutto lo staff, che giorno dopo giorno mi hanno aiutato a crescere come calciatore e come uomo. Adesso manca poco per esultare… l’obiettivo è sempre più vicino“.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, il classe 2001 è uno dei giovani in prestito per i quali la società di viale del Fante ha intenzione di intavolare una trattativa col club di appartenenza per averlo nuovamente per il prossimo anno. Fallani in questi mesi ha dimostrato attaccamento a maglia e società, con il compagno Accardi che gli ha anche fatto un augurio: “Ciao piccolino mio, spero di vederti presto“.