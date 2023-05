Calciomercato Palermo, idee Rinaudo per la difesa: da Lucioni e Ceccaroni a Cistana

Lungimiranza, strategia e pianificazione. Il Palermo targato City Football Group è al lavoro per allestire una rosa che possa galleggiare nei piani alti del prossimo campionato di Serie B . L'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" punta i riflettori sulle idee del direttore sportivo Leandro Rinaudo che in queste ore sta setacciando la fattibilità di diverse operazioni.

Una delle priorità è quella di rinforzare il reparto più arretrato a disposizione di Eugenio Corini con innesti che possano garantire un certo tipo di affidabilità. Fabio Lucioni, fresco di promozione in Serie A con il Frosinone, è un profilo che piace alla dirigenza rosanero e il suo cartellino è di proprietà del Lecce. "Tra quelli che stanno in cima alle preferenze c’è anche Pietro Ceccaroni, difensore centrale anche lui, attualmente in forza al Lecce, dove è arrivato in prestito a gennaio dal Venezia", si legge.