Calciomercato Palermo, idea Simone Calvano: anche un altro club sul centrocampista dell’Hellas Verona

Giro d’orizzonte ad ampio respiro alla ricerca di elementi funzionali al credo calcistico di Roberto Boscaglia.

La squadra rosanero si appresta a vivere 48 ore di meritato riposo dopo il lungo ed estenuante ritiro estivo svolto a Petralia Sottana, ma il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini continua a tessere la sua tela senza soluzione di continuità. D’altronde è stato piuttosto chiaro Roberto Boscaglia nel corso della conferenza stampa consutiva tenuta nell’accogliente centro madonita: il Palermo ha bisogno ancora di circa cinque innesti di assoluto livello se vuole davvero legittimare ambizioni di vertice nel prossimo campionato di Serie C.

Corsie laterali, centrocampo, reparto offensivo, serve qualcosa in ogni zona del rettangolo verde per definire e potenziare l’organico a disposizione del tecnico gelese. Secondo quanto riportato da TMW, il profilo di Simone Calvano, duttile centrocampista classe 1993 di proprietà dell’Hellas Verona sarebbe finito sul taccuino della dirigenza di Viale del Fante. Calvano ha militato la scorsa stagione nelle fila della Juve Stabia, collezionando 18 presenze ed un gol in Serie B. Il ragazzo ha svolto tutta la trafila nelle Nazionali giovanili azzurre, collezionando 12 presenze nelle varie selezioni dal 2008 al 2012. Può giocare sia da interno in un centrocampo a due che da mezzala destra in una linea a tre in zona nevralgica. Sulle tracce del centrocampista nato a Milano ci sarebbe anche la Ternana.