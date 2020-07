Calciomercato Palermo: idea Pazzini, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere. Castagnini e Sagramola…

“Un pensiero Pazzo. Nelle intenzioni e nel nome, perché la strana idea al Palermo l’hanno avuta e hanno provato a capire se ci fossero i margini per una discussione”.

A rivelare del possibile interesse del duo Castagnini-Sagramola nei confronti di Giampaolo Pazzini è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La pista per condurre l’esperto attaccante in viale del Fante è tuttavia complicata, nonostante egli abbia ufficialmente salutato l’Hellas Verona dopo cinque anni. L’ex centravanti di Milan e Fiorentina, in scadenza di contratto, ha deciso di non prolungare. Si tratta di fatto di uno svincolato di lusso a cui potranno rivolgersi molte squadre ambiziose, soprattutto in Serie B. La dirigenza rosanero ha provato a muoversi per tempo grazie agli ottimi rapporti con Tullio Tinti, l’agente del giocatore, ma i nodi da sciogliere sarebbero diversi.

Costi d’ingaggio e durata del contratto, sono tra gli aspetti che rendono complicato il possibile matrimonio con il Palermo. Inoltre, Pazzini non ha mai giocato al Sud e ha dei grossi interessi economici su Milano, per cui potrebbe essere più orientato per andare al Monza di Berlusconi oppure al Brescia. “L’attaccante ieri ha detto che potrebbe restare fermo anche sino a dicembre, ma ha ammesso che si sta guardando intorno”, si legge sul noto quotidiano. Palermo potrebbe rappresentare una scelta radicale per vivere un ruolo da protagonista. Intanto la dirigenza deve completare un reparto che al momento è privo di una attaccante d’area e il profilo del classe ‘84 sembrerebbe solleticare i siciliani.

Anche con l’arrivo di Corazza resterebbe aperta la casella prima punta. I tempi rischiano di diventare sempre più corti, soprattutto in vista del ritiro. Guerra, che era un nome nella lista dei desideri rosanero, ha firmato il rinnovo per un altro anno con il Vicenza. Caturano, invece, è ancora sotto gli occhi della dirigenza. Per il centravanti rientrato all’Entella dal prestito al Cesena si potrebbe valutare un prestito in virtù del contratto di due anni che lo lega alla società di Chiavari. Per Simeri la situazione si complica. Con il Bari rimasto in Serie C l’attaccante che era in scadenza verrà infatti probabilmente confermato.