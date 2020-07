Calciomercato Palermo, i rosanero piazzano il primo colpo: Silipo arriva titolo definitivo. I dettagli

I rosanero si assicurano Andrea Silipo per il campionato di Serie C.

“L’attaccante si trasferisce a titolo definito secondo lo schema che Sagramola e Castagnini hanno elaborato per confermare gli under che si sono messi in evidenza in questa stagione, ovvero acquisto a fronte di un diritto di “recompra” in favore del club capitolino dopo un anno che, se non venisse esercitato, garantirebbe una percentuale sulla futura rivendita del giocatore”, questo è quanto si legge nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Così facendo il club di Viale del Fante “si garantisce il giocatore senza un vero e proprio esborso economico, eliminando così l’ipotesi di un prestito che avrebbe costretto la società di appartenenza a pagare lo stipendio al giocatore come previsto dai regolamenti per i prestiti in C di giocatori di club di A e B, e accedere ai contributi della Serie C per la valorizzazione dei giovani, garantiti solo per giocatori di proprietà”.

Il giovanissimo attaccante, ormai ex giallorosso, era nelle mire dei dirigenti rosanero dalla scorsa estate, fase in cui incontrarono qualche resistenza a causa del momento di transizione dovuto alla trattativa per la cessione della Roma. A inizio 2020, invece, la situazione si è sbloccata e finalmente si è trovato il modo per portarlo nel capoluogo siciliano. A Palermo il giocatore si è fatto subito notare con 2 gol realizzati e un assist in 9 presenze, delle quali soltanto una da titolare a Licata. A fine stagione è rientrato a Roma ma Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Palermo, non hanno perso tempo e hanno lavorato per riportalo a Palermo, riuscendo a trovare la formula giusta che facesse dire di sì al club capitolino.

Adesso il giovane attaccante, alla sua prima stagione da professionista, dovrà dimostrare di essere pronto sotto il profilo caratteriale per affrontare una categoria difficile. Anche se le qualità non mancano “la capacità di interpretare più ruoli nel reparto avanzato, come l’attaccante esterno o il trequartista, gli consente di giocarsi il posto in più posizioni”, si legge.

Dopo il colpo Silipo si attende lo stesso risultato per Fallani, Peretti, Kraja, Langella e forse Felici per il quale però si dovrà attendere la fine della stagione per capirne il futuro.

