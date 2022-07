Calciomercato Palermo, grandi manovre a centrocampo: occhi puntati su Calò e Segre

"Sarà la settimana del cambio di pelle in cui il Palermo si trasformerà in una sorta di Grand Hotel, con un viavai di giocatori abbastanza consistente, tra chi ha le valigie in mano per salutare e chi arriva affannosamente per rinforzare e dare forma all'organico in vista del primo impegno ufficiale della stagione: la gara di Coppa Italia con la Reggiana di domenica prossima", apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sul calciomercato del club di viale del Fante.