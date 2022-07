Calciomercato Palermo, è in arrivo Stoppa dalla Sampdoria. Sarà uno degli Under 23

Arriva un volto nuovo anche nel reparto avanzato del Palermo . Matteo Stoppa , attaccante della Sampdoria, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà girato in prestito al club rosanero per la prossima stagione di Serie B.

Essendo un classe 2000, Stoppa occuperà uno degli slot obbligatori dei calciatori under 23 appartenenti ad una rosa del campionato cadetto. La seconda punta biellese ha giocato la passata stagione nello stesso girone del Palermo in Serie C, vestendo la maglia della Juve Stabia in cui è riuscito a totalizzare un bottino di undici reti e sei assist.