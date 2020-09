Calciomercato Palermo, Corrado presto rosanero: visite mediche e tampone, poi andrà a Petralia Sottana

Si è chiusa con una fumata bianca l’operazione che condurrà Niccolò Corrado al Palermo.

Il club di Viale del Fante, come rivela l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, ha trovato l’intesa con l’Inter per il trasferimento del terzino sinistro. Il classe 2000 arriverà ai rosanero in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Dovrebbe, dunque, trattarsi dell’ultimo innesto per il reparto arretrato. Corrado nelle prossime ore svolgerà le consuete visite mediche e successivamente si sottoporrà a tamponi e test sierologici. Soltanto quando, al termine dell’iter, si avrà il via libera, il giocatore potrà aggregarsi alla squadra di Roberto Boscaglia nel ritiro a Petralia Sottana.

Chi, invece, è giunto già ieri presso il borgo madonita è Fode Mamoudou Doumbouya, attaccante 2001 che svolgerà un periodo di prova alla corte del tecnico gelese. L’esterno offensivo, ben conosciuto – come spiega il noto quotidiano – dal duo Castagnini-Sagramola, è rimasto svincolato dopo la fine del contratto che lo legava al settore giovanile del Brescia e, adesso, spera di potere ripartire dai siciliani.

