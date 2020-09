Calciomercato Palermo, Corazza resta la priorità ma l’accordo non c’è: la Reggina incontra il Perugia. Kanoutè…

Manca ancora il bomber

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulle ultime mosse che il Palermo sta preparando per completare l’organico in vista dell’inizio della Serie C. Il duo Castagnini-Sagramola è ancora alla ricerca di un attaccante esperto a cui affidare il reparto avanzato. La priorità ad oggi resta Simone Corazza, ma le due parti sono ancora lontane dall’accordo. Il giocatore della Reggina infatti continua a chiedere un contratto triennale, mentre il club di Viale del Fante è disposto ad offrigli soltanto un biennale.

Intanto, il club calabrese, come riporta il noto quotidiano, ha incontrato martedì il Perugia per intavolare una trattativa per uno scambio col terzino Gianluca Di Chiara, ma anche in questo caso la fumata bianca è ancora lontana. Le altre società interessate al bomber, nel frattempo, stanno anch’esse rivolgendo lo sguardo altrove. L’Alessandria, ad esempio, ha già chiuso per il ritorno di Umberto Eusepi. Modena, Avellino e Como, al mo- mento, appaiono defilate. Il Palermo, dunque, attualmente alla finestra, resta in pole e potrebbe approfittare di un colpo last-minute.

Anche il club di Viale del Fante, tuttavia, sta intanto cercando altri innesti per il reparto offensivo. Uno di questi sarebbe Mamadou Kanoutè. Il duo Castagnini-Sagramola ha già avuto dei contatti con l’entourage del giocatore, ma al momento quest’ultimo non risulta una priorità. Infine, secondo quanto riportato dal noto quotidiano, la dirigenza ha avuto contatti con l’agente di Michele Vano. Il centravanti del Carpi però non sembrerebbe rientrare tra i profili in corsa per rinforzare l’attacco di Roberto Boscaglia.