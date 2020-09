Calciomercato Palermo, casting per il centrocampo: c’è l’idea Demetrio Steffè, la caccia al nuovo bomber…

Ritiro e calciomercato: il Palermo prosegue il suo lavoro a Petralia Sottana e la dirigenza rosanero lavora contestualmente per completare l’organico.

La squadra siciliana suda e fatica sul terreno di gioco del piccolo centro madonita sotto il rigido controllo di mister Roberto Boscaglia. Il binomio manageriale composto da Sagramola e Castagnini non placa a ricerca di centrocampisti da inserire nella rosa. Tra i nomi caldi in lista negli uffici di viale del Fante spunta quello di Demetrio Steffè, giocatore di proprietà della Triestina. L’interesse del Palermo nei confronti del calciatore è concreto ma il club rosanero deve fare i conti con una folta concorrenza, infatti, vi sarebbero altri club di Serie C interessati al 24enne, tra questi Viterbese, Juve Stabia e Foggia, quest’ultimo qualora fosse confermato il ripescaggio dei «satanelli» in Lega Pro, così come si legge sull’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia. Si attende nel frattempo l’arrivo di Broh dal Sassuolo per incrementare le opzioni in linea mediana, orfana di Alessandro Martinelli.

Ieri è purtroppo giunta la temuta conferma sui problemi di salute che purtroppo impediranno al centrocampista di proseguire la sua carriera agonistica. Nessun aggiornamento di rilievo invece per il reparto avanzato, nonostante per Pettinari, del Trapani, ci siano già stati dei contatti tra i club.

Ostacoli apparentemente insormontabili in seno all’operazione sono le richieste esose della società granata per il cartellino dell’ex Cittadella, oltre all’entità dello stipendio del bomber. Il Palermo deve tenere conto che a corteggiare il giocatore ci sarebbero anche Brescia, Spal e Salernitana.

Il duo dirigenziale composto da Sagramola e Castagnini sta tenendo d’occhio anche Kanouté del Catanzaro che “andrebbe a completare la batteria di mezzepunte presenti in squadra” si legge ancora. Il Modena pressa su Gliozzi del Monza uno dei nomi presenti nella lista rosanero che si aggiunge a Vano del Carpi, altro profilo che attualmente è osservato da altri club di Serie B.

