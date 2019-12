Calciomercato Palermo, Castagnini sonda il terreno: nel mirino diversi profili di Serie C. I dettagli

“I club di Serie D, sul mercato, hanno ancora parecchi giorni a disposizione“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del calciomercato della quarta serie italiana. La finestra trasferimenti resterà aperta fino al 23 dicembre, dopo quella data ci sarà però ancora parecchio tempo per la società di Serie D per rinforzare i propri organici, ovvero fino al 31 marzo, purché si tratti di giocatori svincolati. Il club rosanero terminerà questa prima sessione senza nessun movimento in entrata, nonostante la squadra abbia la necessità di esser rinforzata.

La società di viale del Fante, infatti, starebbe valutando profili che attualmente militano nei campionati professionistici, nello specifico in Serie C, col mercato che aprirà ufficialmente il 2 gennaio: “Castagnini ha nel proprio taccuino giocatori in forza a club di Serie C, più in previsione futura che per un aiuto concreto nell’immediato. Se dovesse esserci la necessità di intervenire a breve, non è da escludere che possa anticipare i tempi“, si legge sul quotidiano.

La società di viale del Fante è quindi pronta e vigile sul mercato per inserire qualche nuovo tassello nell’organico a disposizione di mister Pergolizzi, soprattutto in virtù dei numerosi infortuni che hanno, talvolta, ridotto all’osso la rosa. Prima, però, la sfida col Troina, gara che chiuderà il 2019 e il girone d’andata del campionato…