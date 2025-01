Calciomercato Palermo, Buttaro interessa al Trapani: il punto

Giorni di lavoro per il nuovo ds Carlo Osti. Oltre al fronte entrate, importante per puntellare la squadra nei giusti ruoli, il mercato in uscita sarà fondamentale per il proseguio della stagione. In tal senso, un altro calciatore si unisce alla lista dei possibili partenti: Alessio Buttaro. Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà, il 2002 è un obiettivo del Trapani, che ha già avviato la trattativa con i rosanero. Solo tre partite quest'anno per l'ex Roma, che cerca una nuova sistemazione per tornare a giocare con continuità, quasi mai trovata negli anni di Serie B.