Calciomercato Palermo, All-in su Andrea Silipo: tutti i dettagli sull’accordo con la Roma. La recompra ed il contratto…

La tanto attesa fumata bianca è di fatto arrivata nella giornata di ieri.

Il Palermo riesce ad incastonare uno dei tasselli più preziosi nel suo mosaico grazie alla certosina opera diplomatica e negoziale del binomio manageriale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini. Andrea Silipo, gioiello cresciuto calcisticamente nel settore giovanile giallorosso tornerà a vestire la maglia rosanero anche nel prossimo campionato di Serie C. Il club di Viale del Fante acquisirà il cartellino del talento, classe 2001, a titolo definitivo ma la formula del trasferimento del calciatore in Sicilia è piuttosto articolata. La Roma crede fortemente nei margini di crescita e nelle potenzialità in chiave futura di un profilo che ha già lasciato intravedere le stimmate del prospetto di assoluto livello. Ragion per cui, il club giallorosso ritiene opportuno assicurarsi la possibilità, nell’arco di un lasso di tempo funzionale al completamento del processo di maturazione calcistica del ragazzo, di ripristinare la facoltà di controllo sul cartellino del prodotto della propria cantera. Tuttavia, il Palermo che ha compiuto di slancio il primo step del nuovo corso societario vincendo il campionato di Serie D, pronto a recitare da subito un ruolo di protagonista al ritorno tra i professionisti anche in categoria superiore, viene ritenuto dalla dirigenza giallorossa il club ideale per forgiare doti tecniche, tattiche e mentali del classe 2001. In virtù di queste considerazioni, secondo indiscrezioni esclusive raccolte dalla redazione di Mediagol.it, l’accordo tra le parti è stato definito con le seguenti modalità: il Palermo rileva il cartellino di Andrea Silipo a titolo definitivo e la Roma si garantisce la possibilità di esercitare il diritto di recompra, fissato intorno ai 500.000 euro, nei prossimi due anni.

Per sancire l’ufficialità dell’operazione si attende di definire nel dettaglio il rapporto contrattuale tra il calciatore ed il club rosanero, aspetto che non dovrebbe costituire oggetto di criticità, in ragione della reciproca volontà di proseguire con dedizione ed entusiasmo il matrimonio professionale tra le parti. Prossimamente è previsto un confronto tra l’entourage del talentuoso jolly offensivo e la dirigenza rosanero per strutturare e ratificare l’intesa nell’auspicio di trovare rapidamente il punto di convergenza. Si dovrebbe lavorare tendenzialmente alla stipula di un contratto triennale, con ingaggio progressivo a scaglioni proporzionato alla categoria di pertinenza del club, con una base fissa implementata da una serie di bonus subordinati al perseguimento di obiettivi collettivi ed individuali. Fondamentale l’opera professionale prestata dai vertici dirigenziali rosanero di concerto con il direttore sportivo della Roma, Morgan De Sanctis, e l’entourage del calciatore. Tutti i protagonisti della vicenda si sono spesi remando nella stessa direzione al fine di coniare la soluzione più funzionale al percorso di crescita umana e professionale del ragazzo, a sua volta entusiasta di proseguire la sua avventura in maglia rosanero.

Andrea Silipo avrà quindi ancora modo di incantare la platea del “Renzo Barbera” sciorinando lampi di classe e virtuosismi balistici, pregiati tratti caratterizzanti del suo bagaglio tecnico. Trequartista, attaccante esterno, all’occorrenza seconda punta. Calciatore versatile sul piano tattico, dotato di mancino fatato, buon dribbling ed in possesso di un’invidiabile tecnica individuale. Estro e creatività costituiscono valori aggiunti nella sua interpretazione del ruolo, il classe 2001 deve ancora crescere marcatamente sul piano dell’intensità e dell’applicazione mentale nel corso dei novanta minuti. Possibilità di sviluppo importanti anche sul piano fisico e atletico, nonché della definizione struttura muscolare, il pupillo di Bruno Conti ha ancora margini di miglioramento inesplorati sotto vari punti di vista. Tempo e voglia per capitalizzare al meglio lo straordinario talento naturale di cui dispone non mancano di certo.

Il Palermo ed Andrea Silipo sono pronti a ricominciare insieme la scalata verso il calcio che conta.