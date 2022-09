CALCIOMERCATO PALERMO: ACQUISTI E CESSIONI SESSIONE ESTIVA 2022/23

Si chiude ufficialmente la sessione estiva di calciomercato valida per la stagione 2022/23. Il Palermo di mister Eugenio Corini ha messo a segno ben diciotto colpi per il salto di categoria dalla Serie C alla Serie B tra acquisti a titolo definitivo, trasferimenti con la formula del prestito con diritto di riscatto e calciatori confermati dopo l'ottima stagione disputata la scorsa annata. Tra le cessioni più illustri spiccano quelle di capitan Francesco De Rose e di Gregorio Luperini. Cambio di marcia e strategia dopo le dimissioni di Silvio Baldini e Renzo Castagnini, sostituito da Leandro Rinaudo. In entrata, tra i profili più interessanti approdati alla corte di Corini spiccano quelli di Salvatore Elia, Francesco Di Mariano, Leo Stulac, Jacopo Segre e Dario Saric.