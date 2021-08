Si chiude ufficialmente la sessione di calciomercato estiva valida per la stagione 2021/22. Il Palermo di mister Giacomo Filippi ha messo a segno 8 colpi in entrata: tre sono i rinforzi arrivati in avanti con il trio Brunori-Fella-Soleri, in difesa l'acquisto dell'ultimo minuto è quello di Perrotta dal Bari. Diverse le operazioni in uscita per i rosanero che hanno dovuto rinunciare al bomber, Lorenzo Lucca, ceduto a titolo definitivo in B al Pisa.