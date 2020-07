Calciomercato: occasione low-cost per la Serie A, ecco il classe 2000 Erik Kusnyir. Suoi agenti in Italia

Oltre 70 partite in Prima Squadra a vent’anni appena compiuti.

Erik Kusnyir, terzino destro classe 2000, è da diverso tempo abbastanza conosciuto agli addetti ai lavori e talent-scout per essere uno dei giovani di maggiore prospettiva del calcio europeo. Conteso tra due selezioni nazionali – l’Ucraina (suo paese d’origine) e l’Ungheria (dove è avvenuta la sua maturazione) – il laterale del Debrecen vanta apprezzamenti da parecchi mesi. Apprezzamenti che, tuttavia, fino alla scorsa sessione di mercato erano stati spediti al mittente, date le alte pretese economiche della proprietà del club magiaro.

Ma la storia del Debrecen è profondamente cambiata nelle ultime settimane: inaspettata la retrocessione della squadra in seconda divisione, così come inatteso il cambio di proprietà, con successivo abbassamento del costo del cartellino del classe 2000.

Il Torino ricorda bene le potenzialità di Erik Kusnyir, il quale prese parte alle due gare (andata e ritorno) dei Play-off di Europa League nell’agosto del 2019. E nonostante l’ampio divario tecnico tra le due squadre (coi granata che si imposero e guadagnarono l’accesso al turno successivo che li vide di fronte al Wolverhampton), il ragazzo originario di Nizhnii Koropets si mise in mostra e fu il migliore della compagine magiara.

Un nome che rimane nel taccuino degli scout di molti club della Serie A e non solo. Fitta di appuntamenti, in questo senso, l’agenda dei procuratori del ragazzo che nei prossimi giorni saranno dapprima in Italia e poi in Spagna, per sondare gli interessamenti nei confronti del laterale classe 2000 in uscita dal Debrecen.

Erik Kusnyir e la Serie A: a distanza di alcuni mesi le strade del mercato potrebbero tornare ad incrociarsi, complice un costo del cartellino più alla portata.