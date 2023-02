Calciomercato Novara, Pelagotti ha firmato. Dopo Lazaar, ecco un altro ex Palermo

Quella di Palermo è stata un'esperienza indimenticabile per Alberto Pelagotti . Partito dalla Serie D , l'estremo difensore toscano ha conquistato due promozioni nel triennio dei rosanero di Dario Mirri culminato con la promozione in Serie B . Finale agrodolce della storia d'amore professionale tra il portiere toscano ed il club di viale del Fante, culminata con il mancato rinnovo contrattuale al termine della scorsa stagione che ha segnato il ritorno tra i cadetti della compagine siciliana.

Dopo alcuni mesi difficili, per Pelagotti è tempo di ripartire con una nuova maglia. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il portiere ex Empoli oggi svincolato avrebbe già firmato un contratto con il Novara, club di Serie C che ha recentemente acquistato a parametro zero un altro ex Palermo, ovvero Achraf Lazaar.