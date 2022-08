Calciomercato Napoli, ufficiale Sirigu: formula e dettagli

Salvatore Sirigu è un nuovo portiere del Napoli, arriva il tweet ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis. Dopo due giorni dalle visite mediche a Villa Stuart, il portiere ex Genoa - arrivato a parametro zero - è stato ufficializzato come nuovo calciatore del Napoli. Sirigu ha firmato un contratto annuale che lo tiene legato ai partenopei fino al 2023, sulla base di 700.000 euro a stagione. Di seguito, la nota ufficiale del club azzurro: