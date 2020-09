Calciomercato Napoli, PSG, City e Liverpool su Koulibaly: la strategia azzurra e il futuro del difensore

Kalidou Koulibaly nel mirino di molti top club.

Paris Saint-Germain e Manchester City sono stati i primi a farsi avanti, adesso, però, alla lista si sarebbe aggiunto anche il Liverpool, pronto a tentare il tutto per tutto per accaparrarsi il difensore di proprietà del Napoli. Per provare a convincere il classe ’91 e trovare l’accordo, i Reds di Klop potrebbero sfruttare l’amicizia tra Sadio Mané e lo stesso Koulibaly.

Calciomercato Napoli, Koulibaly ai saluti: arriva la maxi offerta del PSG, battuta la concorrenza del Manchester City

Tuttavia, il club partenopeo, alla luce del possibile trasferimento di Arek Milik al Tottenham potrebbe anche decidere di non cedere il difensore senegalese, che stando a quanto riportato quest’oggi da ‘Tuttosport’, potrebbe, dunque, rimanere almeno un’altra stagione all’ombra del Vesuvio per poi magari trasferirsi tra un anno a Parigi dove da tempo ha anche acquistato una casa.

VIDEO Serie A, da Skriniar a Koulibaly: quando i difensori fanno girare il calciomercato…