Calciomercato Napoli, Osimhen ad un passo: Giuntoli e il summit sullo yacht del patron del Lille…

L’incontro sullo yacht del presidente del Lille è stato decisivo, il Napoli aspetta a braccia aperte Osimhen.

Il giovanissimo attaccante nigeriano in forza al club francese sarà il prossimo centravanti del Napoli. Ieri mattina, dopo il summit avvenuto sull’imbarcazione di proprietà del patron del club che milita in Ligue 1, l’entourage familiare del classe 1998 ha praticamente specificato, così come riporta il “Corriere dello Sport”, che mancano soltanto alcuni dettagli da limare per rifinire una trattativa praticamente conclusa. Al largo del mare che bagna Sardegna, il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ha incontrato proprio Victor Osimhen e i suoi manager, il presidente del Lilla Gerard Lopez e il collega omologo, direttore sportivo dei francesi, Luis Campos.

La società partenopea, dopo aver constatato il pieno gradimento del giovane calciatore al cospetto dell’ipotesi di trasferirsi alla corte di Gattuso e giocare insieme ad Insigne, Mertens e Callejon, ha gettato le basi per strutturare sul piano economico trattativa: sul piatto, un possibile ingaggio da 3 milioni di euro netti tra base fissa (2,5) e bonus legati al raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi, le commissioni da riconoscere ai nuovi procuratori del ragazzo e infine la cifra da versare al Lilla per il cartellino dell’attaccante pronto a vestire la maglia azzurra. Il valore del cartellino del calciatore dovrebbe aggirarsi all’incirca sui 60 milioni di euro (bonus compresi), con la possibilità di inserire anche Adam Ounas, attaccante algerino in forza proprio al Napoli in qualità di parziale contropartita tecnica.

Victor Osimhen è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli.