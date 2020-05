Calciomercato Napoli, non si abbandona la pista Mertens: De Laurentiis non riformula l’offerta, i tifosi potrebbero fare la differenza

Il Napoli non si è ancora rassegnato a perdere Dries Mertens.

Il calciatore belga, stando ai rumors di radio mercato degli ultimi giorni, in scadenza di contratto nel giugno 2020, avrebbe scelto di accordarsi con l’Inter di Antonio Conte. Il rinnovo dell’accordo tra l’ex Psv e gli azzurri sembra essersi fermato a un vicolo cieco, a dimostrarlo l’incontro che non ha portato a nulla con il presidente De Laurentiis dello scorso 1 marzo.

In un momento così delicato per quanto riguarda il futuro del belga si sono fatti sentire anche i tifosi del club partenopeo che attraverso i social networks hanno fatto sentire il proprio affetto a Mertens. Chissà che l’amore questa volta possa farne da padrone e di conseguenza fa scegliere col cuore e non col portafogli. Nel frattempo lo stesso calciatore si sta allenando a Castel Volturno in attesa che si riprenda a giocare e quindi possa superare Hamsik per realizzazioni con la maglia azzurra (121). Intanto, come riferisce Repubblica, resta valida l’ultima offerta di De Laurentiis ossia un biennale da 4 milioni a stagione.