Calciomercato Napoli, Koulibaly via in estate? Ecco l’indizio che potrebbe svelare il suo futuro…

Kalidou Koulibaly, non c’è dubbio, è destinato a grandi palcoscenici.

Il rendimento attuale dell’ex Genk è molto al di sotto degli standard prestazionali della scorsa stagione. Dalla fine del calciomercato estivo, le aspettative sul reparto difensivo del Napoli sono schizzate alle stelle per via del grande colpo del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli che ha convinto, dopo un lungo corteggiamento, l’ex Roma, Konstantinos Manolas a sposare la causa partenopea. Ma ad oggi, l’intesa tra i due colossi non è stata quella che i tifosi avrebbero sperato.

Di certo, l’ambiente societario turbolento, dal caso delle multe inflitte all’organico dal patron Aurelio DeLaurentiis fino all’esonero del tecnico Carlo Ancelotti – oggi in forza all’Everton –, ha condizionato, e non poco, l’intero prosieguo di campionato di tutti gli azzurri. Il centrale difensivo senegalese, suo malgrado, è stato al centro dell’attenzione anche per una condizione fisica cagionevole: quest’anno, infatti, nel lasso di tempo di due mesi, si è trovato, per altrettante volte, fermo ai box di Castel Volturno. I problemi al bicipite femorale lo hanno costretto, sin qui, a saltare ben dieci giornate del campionato di Serie A.

Ma in questi giorni non è il suo stato di salute a preoccupare i tifosi napoletani: secondo quanto riportato dal quotidiano francese “Le Parisien“, Koulibaly avrebbe acquistato un’immobile panoramico a Parigi. E non è una novità che da anni, il Paris Saint-Germain, tenta di tesserare il centrale senegalese, desiderio di mercato, tra l’altro, di alcune delle società più blasonate a livello internazionale: le due fazioni di Manchester, City e United, Real Madrid e Barcellona. La richiesta della dirigenza del Napoli si aggira intorno a 100 milioni di euro. Non uno sconto in più per il miglior difensore della stagione 2018-2019 del massimo campionato italiano.

L’unico interessamento concreto registrato dalla società azzurra, ad oggi, è quello del PSG, in forte pressione per ringiovanire il proprio reparto difensivo vista la probabile uscita, a parametro zero, del trentacinquenne ex Milan, Thiago Silva, il cui contratto è in scadenza a giugno 2020.

Il futuro di “K2“, questo il soprannome di Kalidou Koulibaly per via della sua stazza fisica paragonata alla seconda vetta più alta del globo terreste, appunto il K2, e per la doppia “K” posta all’inizio dei suoi connotati, dunque, sembra esser lontano dall’Italia e soprattutto dal golfo di Napoli.