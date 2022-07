Calciomercato Napoli, in chiusura il colpo Kim Min jae: le ultime

Il Napoli - in seguito alla cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea - ha deciso di rimpolpare il reparto arretrato, orfano del suo top player senegalese. Di fatto l'affare con il Fenerbahçe per l'acquisizione del cartellino di Kim Min jae è ormai definito per una somma pari a 20 milioni di euro. La cifra dell'ingaggio si aggira, invece, attorno ai 2.5 milioni annui con scadenza contrattuale datata giugno 2027.