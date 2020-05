Calciomercato Napoli, il presidente del Gremio su Èverton: “25 milioni non bastano, vi dico come stanno le cose”

Il Napoli punta Èverton.

Il club partenopeo ha messo gli occhi sul talento classe ’96 dei brasiliani del Gremio, come ha anche ammesso a più riprese il presidente dei sudamericani, Romildo Bolzan Junior. L’offerta degli azzurri (25 milioni) è però risultata essere eccessivamente bassa rispetto a quella richiesta dal patron del club verdeoro, che ai microfoni di ‘Radio Galera‘ ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Abbiamo dato l’ok a trattare con Everton ma manca l’accordo, 25 milioni non ci bastano. Col Napoli ci siamo sentiti nei giorni scorsi e abbiamo dato l’ok a trattare con Everton, ma tra di loro non hanno ancora trovato un accordo. Se e quando lo troveranno, allora parleranno anche con noi. In questo momento il Napoli non ci ha prospettato alcuna cifra, ma i 25 milioni di cui si parla tanto non ci bastano. Il Gremio può pensare ad una cessione per migliorare il bilancio, ma non ci è stata recapitata nessuna offerta da valutare”.