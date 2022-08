Calciomercato Napoli, il Manchester United piomba su Osimhen: l’ipotesi Ronaldo…

Un'intera estate di calciomercato non è bastata per definire nei dettagli il futuro di uno degli attaccanti più forti della storia del calcio, Cristiano Ronaldo. L'attuale calciatore del Manchester United sembra essere fuori dai piani tecnici del nuovo allenatore Erik ten Hag e spicca la volontà del portoghese di disputare la prossima Champions League in cui non figureranno i Red Devils.