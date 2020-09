Calciomercato Napoli, Gattuso non fa sconti: “Con Milik siamo stati chiari, Koulibaly sa come stanno le cose. Osimhen e Petagna…

Poker del Napoli al Pescara di Massimo Oddo al culmine di un’amichevole utile ad entrambe le compagini per testare la condizione generale in vista dell’avvio dei rispettivi campionati. Gennaro Gattuso, tecnico del club partenopeo, al termine del match vinto dai suoi contro la formazione adriatica si è soffermato sulle strategie di mercato della società di Aurelio De Laurentiis. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Milik? Io e la società siamo stati chiari lo scorso anno per tanti mesi riguardo Milik, lui doveva rinnovare il contratto ed è stata una sua scelta non farlo . Ora lui deve trovare una soluzione, noi intanto abbiamo investito e preso due attaccanti come Osimhen e Petagna. Koulibaly è un discorso diverso, il calciatore ha un valore ben preciso e sa che se non arrivano i soldi che la società vuole non può partire. Non mi sembrava corretto tenere Llorente in panchina per farlo entrare di nuovo solo nei minuti finali e per questo non è stato convocato”.

