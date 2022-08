Calciomercato Napoli, affondo in arrivo per Keylor Navas: accordo trovato con il Psg

Il Napoli non molla la presa per Keylor Navas , con l'obiettivo di regalare a Luciano Spalletti un portiere di spessore internazionale. Il costaricense, in uscita dal Paris Saint Germain , ha trovato un accordo di massima con il club campano, accettando uno stipendio al ribasso.

Secondo quanto infatti riportato dal quotidiano repubblica.it , è stata raggiunta l'intesa tra il club del patron Aurelio De Laurentiis e il Psg per la cessione dell'ex estremo difensore del Real Madrid. Un affare che sembra essere in via di definizione, restando in attesa di scoprire il futuro dell'attuale titolare azzurro, Alex Meret. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...