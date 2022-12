Calciomercato Monza, per l’attacco fari puntati sull’ex Palermo Lucca. Il punto

Sirene provenienti dalla Serie A per Lorenzo Lucca. Stando a quanto riportato da TMW, il Monza avrebbe messo nel mirino l'attuale attaccante di proprietà del Pisa, in prestito all'Ajax. L'amministratore delegato, Adriano Galliani, è alla ricerca di un bomber che per caratteristiche può implementare la cifra tecnica e fisica del pacchetto offensivo brianzolo. L'ex Palermo - protagonista assoluto all'inizio della scorsa stagione di Serie B con sei reti realizzate - è già ha quota sei reti in dodici apparizioni tra giovanili e prima squadra dei lancieri. Di conseguenza le possibilità di un possibile affondo, in termini concreti da parte del club lombardo in quel del mese di gennaio, sembrano poco pronosticabili. La situazione potrebbe sbloccarsi in favore della società del patron Silvio Berlusconi, in caso mancato riscatto da parte della squadra olandese al termine della stagione agonistica corrente. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...