Calciomercato Modena: Caldara a un passo, nel mirino Defrel e Simone Romagnoli

I canarini sono al lavoro per costruire un organico competitivo in vista dell'inizio del campionato di Serie B 2024/2025.

Mancano quindici giorni all'inizio della nuova stagione del Modena. I canarini di Pierpaolo Bisoli si raduneranno allo stadio "Braglia" giovedì 11 luglio per i test fisico-atletici, prima della partenza per il ritiro disputeranno anche due allenamenti pomeridiani all’Antistadio Zelocchi (il 12 e il 13 luglio). Domenica 14 luglio i gialloblù raggiungeranno Fanano, dove alloggeranno fino a sabato 27 luglio. Durante il soggiorno nella località dell’Appennino modenese verranno disputate due amichevoli: Modena-Rappresentativa della Montagna (20 luglio) e Modena-San Giuliano City (27 luglio).

Al termine dell'ultima amichevole a Fanano la squadra rientrerà in città e dopo un giorno di riposo proseguirà il ritiro a Modena, con doppie sedute dal 29 luglio al 3 agosto. Inoltre, sabato 3 agosto i canarini ospiteranno al Braglia l’Asteras Tripolis, formazione che milita nella Serie A greca, per l’ultimo test prima dell’esordio in Coppa Italia Frecciarossa.

Nel frattempo, il Modena continua a setacciare il mercato al fine di costruire un organico competitivo per la categoria. Secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio", la dirigenza sarebbe al lavoro per chiudere la trattativa che porterebbe il difensore Mattia Caldara, in uscita dal Milan. Nuovi contatti, inoltre, per l'esperto attaccante Gregoire Defrel, in cima alla lista dei desideri dei canarini ed accostato anche al Palermo nelle ultime settimane. Il club, infine, sarebbe sulle tracce anche di Simone Romagnoli, difensore del Frosinone.