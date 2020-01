Calciomercato Milan, Suso in viaggio verso Siviglia: oggi la firma. I dettagli

Suso dice addio al Milan.

L’avventura dello spagnolo in rossonero, dopo quattro stagioni, è giunta al termine. Una fine brusca, in quanto l’attaccante, nel corso di questa stagione, in sedici presenze, ha collezionato per lo più prestazioni da dimenticare. A dimostrarlo, anche la pioggia di fischi con cui il pubblico di San Siro lo ha salutato ieri in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Torino, nel momento in cui lo speaker ha annunciato la lista dei giocatori in panchina.

L’addio, dunque, da tempo è appare come l’unica soluzione. Ad attendere l’attaccante, adesso, c’è il Siviglia. Questa mattina il classe ’93 è partito da Linate in direzione Spagna, la sua patria. “Parlerò più avanti“, ha detto ai giornalisti presenti. Ormai, tuttavia, il futuro del giocatore sembra segnato. Suso si trasferirà con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto da esercitare in caso di qualificazione della squadra di Julen Lopetegui in Champions League.

VIDEO Milan-Sampdoria, Suso da incubo: lo spagnolo sbaglia tutto e San Siro reagisce così