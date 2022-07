Calciomercato Milan, rinforzo in attacco: ufficiale l’ex Liverpool Divock Origi

Secondo colpo dell'estate rossonera dopo l'acquisto a titolo definitivo di Alessandro Florenzi. Dopo le visite mediche, l'idoneità sportiva e la firma apposta sul contratto che lo legherà Milan , oggi, è arrivata l'ufficialità dell'approdo di Divock Origi in Lombardia. Questa mattina, infatti è stato depositato l'accordo dell'attaccante belga con il club meneghino. A darne notizia è la stessa Lega, tramite i propri canali di riferimento.

Il belga, assente al raduno di ieri per dei problemi burocratici, è atteso oggi a Milanello dove si allenerà a parte per i prossimi 10 giorni, per recuperare del tutto dall’infortunio muscolare rimediato nel finale di stagione con il Liverpool.