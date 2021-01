Calciomercato Milan, Mandžukić nel mirino: l’ex Juventus il primo obiettivo, ma la priorità resta la difesa

Manca poco a Cagliari-Milan, ma le maggiori attenzioni della società rossonera sono profondamente orientate al calciomercato.

La ricerca di un vice Ibrahimovic si fa sempre più incessante e la coppia dirigenziale formata da Frederic Massara e Paolo Maldini starebbe riflettendo sulla concreta possibilità di portare nel club di Via Aldo Rossi l’ex attaccante della Juventus Mario Mandzukic. Sembra che il sogno scudetto, con il passare del tempo, possa diventare obiettivo concreto e dunque la dirigenza rossonera sa bene quanto potrebbe risultare importante avere più giocatori di esperienza in un organico di per sé molto giovane e con l’età media più bassa di tutta la Serie A.

Il centravanti croato, forte fisicamente ma anche agile e veloce, potrebbe sposarsi bene con il tandem d’attacco rossonero e chissà che Stefano Pioli non possa decidere di schierare – in un’ipotetica formazione titolare – sia Mandzukic che l’extraterrestre svedese originario di Malmö. Priorità però del Milan resta puntellare il reparto difensivo e dunque l’ex Atletico Madrid non è attualmente un in assoluta lizza, ma chissà se, con il passare dei giorni, potrebbe diventarlo.

