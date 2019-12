Calciomercato Milan, piazzato il colpo Ibrahimovic: Zlatan ha scelto i rossoneri, il ritorno dopo sette anni. I dettagli

Il Milan piazza il colpo Ibrahimovic.

L’attaccante svedese era svincolato dopo l’ultima esperienza in MLS dove ha indossato la maglia dei Los Angeles Galaxy fino al termine del campionato americano dello scorso metà novembre. Il calciatore classe ’81 ha deciso proprio in questi giorni di festa di accettare la proposta del club rossonero e di ripartire da quella che è stata la sua squadra per due stagioni tra il 2010 e il 2012. Zlatan firmerà un contratto di soli 6 mesi con il club di via Aldo Rossi che potrebbero diventare 18 qualora il centravanti centrasse degli obiettivi personali. La dirigenza sta lavorando i dettagli del contratto, Ibra sarà a disposizione di Pioli dal 6 gennaio ma avrà bisogno di un paio settimane di tempo per rimettersi in forma.