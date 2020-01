Calciomercato Milan, Piatek ai saluti: il polacco apre all’ipotesi Premier League. I dettagli

Il futuro di Krzysztof Piatek non è rossonero.

L’attaccante polacco, dopo il ritorno del fuoriclasse Zlatan Ibrahimovic, è ai margini del progetto del Milan. L’ex Genoa, nelle scorse settimane, avrebbe voluto provare a giocarsi le sue carte, sfidando a suon di buoni segnali l’esperto svedese ed il compagno Rafael Leão, ma il match di lunedì contro la Sampdoria e il malcontento dei tifosi per la sua prestazione hanno confermato la funesta ipotesi: alla corte di Stefano Pioli non c’è più spazio per lui. Una cessione, dunque, è ormai la soluzione più auspicabile, sia per le sorti del giocatore che per la società.

La formula del trasferimento non è ancora stata definita. Il Milan, che ha acquistato a gennaio dello scorso anno il giocatore dal Genoa per 35 milioni di euro, punta senza dubbio a ottenere almeno 30 milioni di euro, al fine di non registrare a bilancio una minusvalenza. Attualmente, il club rossonero è in attesa che il telefono squilli. Nulla di concreto finora, ma dalla Premier League sembra sia arrivata qualche notizia. In particolare, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport‘, Newcastle e Aston Villa potrebbero essere interessate al classe ’95. Dalla Germania, invece, si fa timidamente avanti il Bayer Leverkusen. In Italia, dopo un sondaggio della Fiorentina privo di conseguenze, tutto tace. Il futuro di Piatek, dunque, è ancora un rebus.

Milan-Sampdoria, Pioli: “Ibrahimovic ha dato la svolta, ma non è il salvatore della patria. Lui e Piatek insieme? Ho la mia idea”