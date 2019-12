Calciomercato Milan, obiettivo Mandzukic: il bomber croato è più che un’idea per il club rossonero. La richiesta della Juventus…

Mario Mandzukic–Milan, l’affare ora è possibile.

L’ex centravanti del Bayern Monaco che non rientra più nei piani della Juventus già nella scorsa estate, potrebbe approdare a Milano, sponda rossonera, fin dalla prossima sessione invernale di calciomercato già da gennaio.

Il numero 17 bianconero non è in cima alle gerarchie del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri ormai da troppo tempo, Mario Mandzukic è stato da sempre considerato dalla dirigenza rossonera un’opzione di livello per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli. Operazione fattibile, specie nel caso in cui, la trattativa per Zlatan Ibrahimovic si dovesse irrimediabilmente arenare fino a sfumare del tutto.

L’ingaggio da capogiro del bomber croato però, complica notevolmente la fattibilità dell’affare. Tuttavia, l’intenzione della Juventus è quella di cedere Mandzukic a gennaio prossimo, anche a fronte di un’ulteriore ridimensionamento delle pretese in relazione al valore del cartellino.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, questo “assist” da parte della dirigenza bianconera sarebbe già arrivato: il club juventino sembra aver abbassatola sua richiesta iniziale, per acquisire le prestazioni del classe ’86 dovrebbero essere sufficienti 10 milioni di euro. L’ex Atletico Madrid percepisce attualmente un ingaggio pari a circa 4,5 milioni più bonus, l’entourage di Mandzukic pretenderebbe almeno un’ulteriore anno e mezzo di contratto alle medesime condizioni economiche. Tanto, forse troppo, per le casse del Milan.