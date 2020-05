Calciomercato Milan, obiettivo Ajer: due i nodi da sciogliere…

Il Milan pensa al futuro.

Nonostante il caos legato alla ripartenza dei campionati e il futuro sempre più incerto della Serie A, c’è chi pensa alla prossima stagione. E’ il caso del Milan, già con gli occhi sul mercato per rivoluzionare la propria difesa. Con Musacchi in partenza e Kjaer ancora in bilico, il club rossonero, è deciso a trovare un nuovo difensore da affiancare ad Alessio Romagnoli. Tra i profili vagliati dal “Diavolo” anche quello del centrale del Celtic Glasgow, Kristoffer Ajer: ritenuto il candidato ideale per il progetto rossonero. Secondo “calciomercato.com”, tuttavia, sarebbero principalmente due gli ostacoli che il Milan dovrebbe superare per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Il primo è il prezzo fissato dal club proprietario del cartellino del difensore, valutato – appunto – dal Celtic Glasgow 25 milioni di euro. Una cifra fin troppo importante che potrebbe scoraggiare i meneghini. Il secondo ostacolo è rappresentato dalla concorrenza del Leicester City: pronti a mettere sul piatto una succulenta offerta per Ajer, già allenato – in passato – dall’attuale tecnico del club inglese Brendan Rodgers.