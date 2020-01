Calciomercato Milan, il West Ham punta Piatek: l’offerta del club inglese per il bomber polacco. Chelsea e Tottenham…

Tempi duri per Kris Piatek.

Bomber prolifico ed implacabile con la maglia del Genoa, l’attaccante polacco aveva incantato tifosi e addetti ai lavori al suo esordio stagionale nel massimo campionato italiano. Gol a raffica tra le fila del Grifone, quindi l’approdo al Milan a gennaio del 2019 caratterizzato da un ottimo impatto con la realtà rossonera. Vena realizzativa fervida e standard di rilievo in termini squisitamente numerici anche alla corte di Gattuso: la sua prima stagione italiana si conclude con l’eccellente score complessivo di 30 reti in 42 partite ed il titolo di capocannoniere in Coppa Italia. Trend radicalmente invertito nel corso dell’attuale stagione, complice la partenza molto complicata del Milan in campionato culminata nell’esonero di Marco Giampaolo ed il relativo avvicendamento in panchina con Stefano Pioli. Da finalizzatore risoluto e decisivo a bomber dalle polveri bagnate: Piatek è scivolato attualmente in fondo alle gerarchie del tecnico nel roster offensivo rossonero. L’attaccante polacco è potenzialmente un calciatore in uscita e diversi club su scala europea monitorano con interesse l’evoluzione del rapporto tra il Milan e l’ex Genoa. Secondo quanto riportato dal Daily Star, il West Ham avrebbe formulato un’offerta alla dirigenza rossonera per acquisire le prestazioni dell’attaccante: prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro per l’intero cartellino. La squadra allenata da David Moyes è alla ricerca di una punta per potenziare il suo reparto offensivo, ma la proposta degli Hammers non soddisfa appieno le aspettative della società meneghina. Il Milan opterebbe infatti per un prestito con obbligo di riscatto al fine di cedere in via definitiva un calciatore che pare non rientrare nei progetti tecnici del club in ottica futura. Sulle tracce di Piatek vi sarebbero anche il Chelsea di Frank Lampard ed il Tottenham di Mourinho, con lo Special One alla ricerca di un bomber che possa parzialmente colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Harry Kane.