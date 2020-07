Calciomercato Milan, Ibrahimovic e l’incontro saltato con Gazidis: Zlatan lascia Milanello scuro in volto. La situazione

Stefano Pioli sarà l’allenatore del Milan fino al 2022.

E’ questa la notizia che ieri sera ha accompagnato la conquista dei tre punti da parte dei rossoneri al termine della gara giocata al Mapei Stadium di Sassuolo con il risultato finale di 2-1 in favore dei lombardi. Ralf Rangnick non siederà sulla panchina del Diavolo come inizialmente previsto e sarà proprio Stefano Pioli a dare continuità al progetto del club del capoluogo lombardo in grande spolvero in questa seconda parte di stagione.

La dirigenza del Milan, questa mattina, si è presentata proprio al centro sportivo di Milanello per spiegare alla squadra la scelta tecnica e strategica maturata nell’ultimo periodo in merito alla conferma dell’attuale allenatore per i prossimi due anni. Oltre a questo approfondimento collettivo con i propri tesserati, l’amministratore delegato Ivan Gazidis e il resto della direzione rossonera si sono complimentati con i calciatori allenati da Stefano Pioli per le ottime prestazioni messe in scena durante le ultime sfide di stagione.

Lo stesso Gazidis, poi, avrebbe dovuto da programma avere un confrontointerlocutorio con l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, autore della doppietta che ha permesso ai rossoneri di tornare a Milano con il bottino pieno dal Mapei Stadium nella gara valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. L’incontro previsto, in realtà, non c’è mai stato. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, l’ex calciatore di Paris Saint-German, Manchester United e Los Angeles Galaxy ha lasciato Milanello scuro in volto, probabilmente proprio a causa della mancata discussione con l’amministratore delegato del club. La doppietta della sera prima e la conferma del tecnico ex Inter e Fiorentina potrebbero costituire ottime premesse di base al fine di una permanenza in rossonero da parte del campione svedese. Purtroppo per lui, però, sembrerebbe che non sia ancora arrivato il momento di parlare del suo eventuale rinnovo contrattuale con la dirigenza rossonera.