Calciomercato Milan, Donnarumma verso l’addio: il portiere chiama la Juventus? Le ultime

Il futuro di Gigio Donnarumma è ancora un rebus.

Dopo la reiterata trattativa per il rinnovo di contratto e l’approdo di Mike Maignan – ex portiere del Lille – in quel di Milanello, si scrive una nuova pagina della vicenda legata al giocatore classe ’99. Il Milan ha infatti rifiutato il pressing dell’agente del numero 99, Mino Raiola, che aveva preteso ben 10 milioni di euro per l’ingaggio del giocatore, oltre ad una ricca commissione di circa 20 milioni. Il club rossonero, tuttavia, non ha accontentato le richieste messe sul tavolo dal giocatore e dal suo manager, virando di fatto sull’acquisto del talentuoso portiere francese e spingendo verso l’addio lo stesso Donnarumma.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, Donnarumma – adesso in chiara uscita dal Milan – avrebbe deciso di contattare la Juventus per sondare i margini di un’operazione che avrebbe del clamoroso. Ancor più anomalo retroscena di questa vicenda di calciomercato, sarebbe l’eventuale intenzione del giocatore di accettare un ingaggio di 6 milioni di euro – stessa cifra percepita al Milan – pur di vestire il bianconero. Una situazione ancora in bilico, con poche certezze: tra queste, anche l’interessamento del Barcellona per il futuro di Donnarumma che, aldilà della permanenza di Ter Stegen in Catalogna, dovrebbe comunque fare la sua offerta per l’estremo difensore rossonero. I catalani aspettano, anche se la primissima scelta del portiere dovrebbe essere la Vecchia Signora.

