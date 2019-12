Calciomercato Milan, Borini pronto a partire: ad attenderlo c’è il Genoa. I dettagli

Fabio Borini saluta il Milan.

L’avventura dell’attaccante originario di Bologna ai rossoneri, dopo tre annate, è giunta al termine. Per lui, in questa stagione, soltanto due presenze e zero reti. Egli, infatti, quando è stato chiamato in causa, non è riuscito a convincere i diversi allenatori che si sono alternati alla guida del club di via Aldo Rossi. Per questa ragione, a breve, il classe ’91 ripartirà con una nuova casacca.

A mettere nel mirino Borini, infatti, nelle scorse settimane, è stato il Genoa, fanalino di coda della classifica di Serie A. Il giocatore avrebbe preferito tornare in Premier League, dove ha militato a lungo, prima con la maglia del Chelsea e poi con quella del Liverpool, ma nessuna offerta inglese sembra essere arrivata alla dirigenza rossonera. L’attaccante, dunque, ha accettato la corte del Grifone. La trattativa tra le due parti è andata a buon fine nelle scorse ore e a breve verrà annunciata l’ufficialità del trasferimento. Il club rossoblù avrebbe offerto all’ex Roma un contratto fino al 2022. Le cifre dell’affare non sono ancora note ma, dato che l’accordo con i rossoneri era in scadenza tra sei mesi, si dovrebbe trattare quasi di un trasferimento a parametro zero. In tal modo, il Milan risparmierà i circa 2,5 milioni di euro di ingaggio percepiti dal ventottenne.

