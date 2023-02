Calciomercato Manchester City, si cerca il dopo Cancelo. Spunta Chilwell del Chelsea

Joao Cancelo, difensore laterale ex Inter e Juventus, si è recentemente trasferito al Bayern Monaco con la formula del prestito con opzione di acquisto. Pur potendo contare su giovani dal futuro promettente per quanto riguarda il ruolo di quarto basso di sinistra, il Manchester City vuole puntare ad un profilo che possa garantire esperienza, specialmente in Premier League.